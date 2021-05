Festejo do Sporting “provavelmente levou a aumento de incidência de casos de covid-19 em Lisboa”

O número de casos de covid-19 duplicou na última semana em Lisboa. Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública (APMSP), analisa a possível relação entre os festejos dos adeptos do Sporting e este aumento de incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Houve um aglomerado de pessoas, foi quase um evento de massa não organizado em que as pessoas não cumpriram com as medidas e logo a seguir, passados dez dias temos este aumento de casos, o que de facto denota que provavelmente há aqui uma relação de causa-efeito que carece ainda de confirmação, mas que não pode ser totalmente deitado de parte e negligenciado nesta análise.” disse em entrevista à SIC Notícias.

O vice-presidente da APMSP assumiu que “muito provavelmente, este evento levou a um aumento de incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, especificamente em Lisboa”.

Gustavo Tato Borges explicou também que existe um evento criado na plataforma do Ministério da Saúde, trace COVID - que faz o acompanhamento dos doentes covid-19 - relacionado com os festejos dos adeptos do Sporting.

“Este evento teve um impacto grande naquilo que foi o controlo da pandemia até agora” disse o vice-presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública.

