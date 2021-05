Ministro da Economia visita Açores para apresentar Plano de Recuperação e Resiliência

Os Açores registaram perdas de 400 milhões de euros no setor do turismo no último ano. O ministro da Economia visitou, este sábado, a ilha de São Miguel para falar do Plano de Recuperação e Resiliência que prevê 125 milhões de euros a fundo perdido para as empresas açorianas.

Acompanhado do presidente do Governo dos Açores, Pedro Siza Vieira visitou uma das maiores empresas do ramo alimentar na região. O ministro da Economia diz que há 580 milhões de euros para as duas regiões autónomas, cerca de 10% do total do Plano de Recuperação e Resiliência que é diferente para cada uma das regiões.

As quebras do turismo nos Açores são uma bola de neve que afeta várias áreas de negócio na região. Um ano de pandemia provocou 400 milhões de euros a menos só em perdas diretas.

Em Ponta Delgada, empresários, deputados e parceiros sociais falam dos danos e do futuro da economia açoriana. As empresas da região já precisaram de mais de 350 milhões de euros das linhas de crédito do Banco Português de Fomento. Com o memorando assinado entre Siza Vieira e o líder do executivo regional, os Açores passam a entrar no capital social da instituição.