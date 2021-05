Odemira recua no desconfinamento. "Ninguém sobrevive a este abre e fecha", queixam-se empresários

Início da tarde, trancas à porta. A limitação do horário de funcionamento ao fim de semana é a medida mas visível e das mais dolorosas para os empresários. Odemira regressou ao passado e às regras de desconfinamento em vigor a 19 de abril.

As limitações de circulação, o limite de seis pessoas em esplanadas e grupos de até quatro no interior dos estabelecimentos de restauração, voltaram a estar ativos. São medidas que vigoram, pelo menos, durante uma semana.

O incómodo é crescente e decorre do cansaço acumulado. O concelho já andou para trás duas vezes e teve duas freguesias sob cordão sanitário.

A agricultura – maioritariamente as estufas de frutos vermelhos que captam, na época alta da apanha, 15 mil imigrantes africanos, asiáticos e do leste europeu – tem sido responsável pelo sobrepovoamento da região e por vários surtos de covid-19. Estão contabilizados 37 casos.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) coloca Odemira no vermelho com um rácio de 286 por 100 mil habitantes. O ruído e as medidas tomadas têm afetado, também, a notoriedade do destino: o turismo tem sido muito afetado pelos sucessivos confinamentos e a fatura, só nesta região, já chega aos 64 milhões de euros.