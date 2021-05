Portugal sem mortes mas com 413 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugalnão regista este sábado nenhuma morte mas contabiliza 413 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 017 mortes e 845 224 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 22 515 casos, mais 187 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 220 doentes, mais 10 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 58 doentes, menos 1.

Os dados indicam ainda que mais 226 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 805 692 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19 479 contactos, menos 62 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 52,6 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 49,5 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional e do continente é de 1,03.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 169 novas infeções, contabilizando-se até agora 319.349 casos e 7.211 mortos.

A região Norte tem hoje 122 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.296 casos de infeção e 5.352 mortes desde o início da pandemia.

Estas duas regiões têm cerca de 70% do total de novas infeções nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 43 casos, acumulando-se 119.533 infeções e 3.020 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 19 casos, totalizando 30.075 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 25 casos, acumulando-se 22.148 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 13 novos casos, contabilizando 9.614 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 22 novos casos e contabilizam 5.209 casos e 32 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por idade e género

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 383.936 homens e 460.933 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 355 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.938 eram homens e 8.079 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.183 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.629 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.530 tinham entre os 60 e os 69 anos.

O Ministério da Saúde quer avançar com mais testagens em massa em Lisboa por causa do aumento do número de casos de covid- 19 na capital.

Esta tarde há uma reunião para ultimar o programa. A ideia é testar sobretudo a faixa etária dos 19 aos 40 anos, onde está a maioria dos casos positivos.

A vigilância também vai aumentar no ensino, empresas e função pública.

Em Lisboa, a incidência da covid está muito perto do nível de alerta. Se o limite for atingido, o concelho corre o risco de recuar no desconfinamento.

As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca são quase tão eficazes contra a variante do coronavírus detetada na Índia como contra a variante descoberta no Reino Unido, segundo um estudo da direção-geral de saúde inglesa conhecido no sábado.

A investigação da Public Health England (PHE) foi realizado entre 05 de abril e 16 de maio.

Mais de 3,4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.456.282 mortos no mundo, resultantes de mais de 166.271.160 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

