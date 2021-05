Testagem à covid-19 reforçada no ensino, empresas e função pública na região de Lisboa

O Ministério da Saúde quer avançar com mais testagens em massa em Lisboa por causa do aumento do número de casos de covid- 19 na capital.

Esta tarde há uma reunião para ultimar o programa. A ideia é testar sobretudo a faixa etária dos 19 aos 40 anos, onde está a maioria dos casos positivos.

Ao Diário de Notícias, o secretário de Estado da Saúde explica que a medida vai avançar nas zonas e freguesias com maior índice de transmissão.

A vigilância também vai aumentar no ensino, empresas e função pública.

Em Lisboa, a incidência da covid está muito perto do nível de alerta. Se o limite for atingido, o concelho corre o risco de recuar no desconfinamento.