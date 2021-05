Covid-19. Escola de Leça da Palmeira suspende aulas presenciais após caso positivo

Uma escola de Leça da Palmeira com 1.300 alunos suspendeu as aulas presenciais por causa de uma professora que testou positivo à covid-19. O estabelecimento - Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira - ficará fechado até 31 de maio, com 60 turmas colocadas em ensino à distância.

Alguns encarregados de educação questionaram, entretanto, sobre o apoio excecional à família que se aplicou noutras alturas aos pais com os filhos em ensino à distância. À SIC, a Segurança Social esclareceu que esse apoio excecional terminou a 18 de abril, com o regresso geral dos alunos às aulas presenciais.

Neste momento, esse subsídio será pago apenas a quem estiver com os filhos em isolamento profilático.

Até à data desta reportagem, nem o Ministério da Educação nem a Direção-Geral de Saúde responderam às perguntas colocadas pela SIC.