Covid-19. Guarda regista pior cenário desde finais de março

Na Guarda, aumentou o número de casos ativos de covid-19 e de internamentos, quer em enfermaria, quer nos cuidados intensivos. Com 61 casos e 16 internamentos, a saúde pública fala no pior cenário no distrito desde finais de março.

São 61 os casos ativos no distrito da Guarda, mais 17 do que na última avaliação e o número mais elevado desde finais de março. As três principais cidades, Guarda, Seia e Gouveia, lideram em número de infetados e só Manteigas, Trancoso, Celorico e Figueira de Rastelo Rodrigo, isto é, quatro em 13 concelhos da Unidade Local de Saúde da Guarda estão a zeros.

Todo o distrito avançou para a quarta fase de desconfinamento, mas, a manter-se esta tendência de subida, as taxas de incidência podem determinar uma regressão.

A Direção-Geral de Saúde já veio dizer que o distanciamento tem de ser maior entre pessoas que não façam parte da mesma bolha familiar, até porque o processo de vacinação ainda vai lento entre a população ativa.

No último relatório epidemiológico da região Centro, onde a Guarda se inclui, estavam identificados 10 surtos e 46 casos de covid-19 nas escolas.

Nos lares onde a vacinação foi prioritária, não se regista qualquer caso de infeção.