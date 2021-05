Hospital de São João testa fármacos contra a covid-19

O hospital de São João, no Porto, está a testar medicamentos contra a covid-19 em cerca de 1500 portugueses. Os resultados ainda não foram divulgados, mas o diretor do serviço de medicina intensiva do hospital adiantou que começam a "surgir armas" para atenuar a gravidade da doença.

O objetivo dos estudos é perceber quais os medicamentos capazes de atuar nas diferentes demonstrações da covid-19 - nas que se revelam mais graves e exigem internamento nos cuidados intensivos e nas que se mostram menos graves.

Apesar de os dados ainda não terem sido publicados, José Artur Paiva mostrou-se otimista quanto aos resultados.

Os fármacos estudados pelo hospital são eficazes para outras doenças e a finalidade é perceber se esses resultados positivos também se aplicam aos casos de covid-19 que necessitam de hospitalização.

O consórcio europeu Eu Response foi lançado em julho do ano passado. É uma plataforma de investigação na área das doenças infeciosas para esta fase de pandemia e o hospital de São João é a única instituição portuguesa a integrar o projeto.