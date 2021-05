Com a 1.ª missão inconclusiva, União Europeia pressiona OMS a investigar origem do SARS-CoV-2

Numa altura em que as vítimas mortais da pandemia ascendem a 3,5 milhões em todo o mundo, ressurgem os apelos para que a origem do coronavírus seja esclarecida, de forma a controlar surtos no futuro.

Meses depois da equipa de peritos internacionais ter estado em Wuhan para investigar o que a China permitiu, cresce a pressão sobre a OMS para que se cheguem a explicações conclusivas sobre a origem do vírus que continua a fustigar o planeta.

A União Europeia exige que os estudos sobre as quatro hipóteses levantadas prossigam e que haja relatórios regulares a dar conta dos avanços. Defende a UE que perceber a origem deste coronavírus poderá impedir futuras pandemias. Nos Estados Unidos o entendimento é o mesmo.

Embora as vacinas ofereçam uma janela de esperança nas nações mais ricas, há países sem programa de vacinação ou sequer capacidade de providenciar cuidados a quem sofre. Milhares de pessoas morrem todos os dias.

As novas variantes espalham-se rapidamente pelo globo e ninguém arrisca uma data para o fim da pandemia.