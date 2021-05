Covid-19. Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios registam mais de 240 casos por 100 mil habitantes

O número de casos em Lisboa tem aumentado nas últimas semanas, sobretudo no centro da cidade. As freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios registam mais de 240 casos por 100 mil habitantes, numa altura em que a incidência no concelho é de 143 casos por 100 mil habitantes.

O diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), André Peralta Santos, alertou na conferência de imprensa desta terça-feira que, caso este crescimento da incidência se mantenha, Lisboa pode atingir o patamar de 240 casos por 100 mil habitantes dentro de duas a três semanas. O especialista da DGS acrescentou ainda que a faixa etária mais afetada em Lisboa, a esta altura, é a dos 20 aos 40 anos.

A expectativa é agora que as medidas anunciadas, como o reforço da testagem e da vacinação, possam reverter o cenário e travar o avanço da pandemia.

Já a partir desta quarta-feira, serão feitos mais testes em algumas universidades. Na quinta-feira é a vez dos alunos, professores e funcionários do ensino secundário. Sexta-feira inicia a testagem aos estafetas que fazem entregas ao domicílio, condutores de TVDE e taxistas. Na próxima semana, começa a testagem e sensibilização em locais de convívio e certos restaurantes.

