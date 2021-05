Covid-19. Testagem gratuita é reforçada na região de Lisboa

A campanha de testagem gratuita na região de Lisboa está a ser reforçada. A Cruz Vermelha vai instalar, esta semana, três postos no centro da cidade. As universidades começaram a fazer mais testes a alunos, professores e funcionários já esta quarta-feira.

A partir de agora, o Politécnico de Lisboa vai passar a ter testes gratuitos diariamente. Em cada dia da semana haverá um posto de testagem a funcionar num dos polos. A frequência dos testes aumenta também nas residências universitárias.

O reforço da testagem na região de Lisboa não vai ser apenas na comunidade escolar. No dia em que o Governo fez o anúncio, o centro de saúde de Sete Rios instalou um novo posto de testagem. A unidade móvel foi montada em parceria com a Liga Portuguesa Contra a Sida.

Os casos de Lisboa têm subido. É das regiões que tem menos pessoas vacinadas, em parte porque tem uma população mais jovem. Por essa razão, a Cruz Vermelha Portuguesa vai instalar três postos de testagem gratuita na zona do Bairro Alto e Cais do Sodré. Vai funcionar às sextas e sábado entre as 19:00 e as 22:00.

Em paralelo, vão existir unidades móveis na interface de transportes, como a Gare do Oriente, para testagem de estafetas, taxistas e motoristas das plataformas digitais (TVDE).