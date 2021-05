Covid-19. Três freguesias em Lisboa já ultrapassaram a linha vermelha

A campanha de testagem gratuita na região de Lisboa está a ser reforçada devido ao aumento no número de casos. As freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios são as que levantam maiores preocupações, com 240 casos por 100 mil habitantes.

Os moradores e os comerciantes receiam um recuo no desconfinamento. A incerteza é notória e a aplicação de novas restrições preocupam a população e os comerciantes.

O aumento da incidência não se fica pelo centro da capital e já atinge as freguesias vizinhas. Aposta-se na vacinação e na testagem. A Cruz Vermelha vai instalar três postos no centro da cidade. Também nas universidades estão a ser reforçados os testes a alunos, professores e funcionários.

Esta quarta-feira, praticamente metade dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.