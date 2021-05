Ex-conselheiro de Boris Johnson acusa-o de gerir a pandemia de forma desastrosa

O ex-conselheiro-chefe de Boris Johnson acusa o Governo britânico de gerir de forma desastrosa a pandemia. Lamenta que erros políticos tenham provocado mortes desnecessárias.

Afastado do Governo desde novembro, o homem que ajudou Boris Johnson a subir ao poder e a vencer o referendo do Brexit acusa-o agora de fracasso.

Perante duas comissões parlamentares, Dominic Cummings assegurou que a estratégia era a imunidade de grupo e que em março alertou para a necessidade de um confinamento, para o qual nem sequer havia um plano.

A medida acabou por ser anunciada nove dias depois, por Boris Johnson, que nega ter desvalorizado a pandemia. Mas Cummings diz que o primeiro-ministro britânico ponderou ser injetado com o SARS-CoV-2, em direto na televisão, para provar que não havia motivos para temer a doença.

E que disse que preferia ver corpos empilhados, a confinar o país uma terceira vez.

No Reino Unido, 128 mil pessoas morreram com covid-19. É o pior balanço da Europa e quinto do mundo.