Mapa. Como a covid-19 se alastrou por várias freguesias de Lisboa

Há duas semanas, havia três freguesias de Lisboa com mais 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes na média dos últimos 14 dias. Santa Maria Maior, era o caso mais preocupante com mais de 240 casos por 100 mil habitantes.



Uma semana depois, o contágio alastrou a sete freguesias vizinhas. Em Arroios e na Misericórdia o número de novos casos mais do que duplicou.

Os números devem piorar nos próximos dias.