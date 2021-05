Covid-19. Conselho de Ministros reúne-se hoje para avaliar situação epidemiológica do país

O Conselho de Ministros reúne-se hoje para avaliar a situação epidemiológica do país, em particular na região de Lisboa e a Vale no Tejo que está já no limite e cada vez mais perto de ficar sob alerta.

Os 10 concelhos na linha vermelha na capital sabem hoje se recuam ou não no desconfinamento.

Entre os assuntos em cima da mesa estará ainda o teletrabalho, obrigatório em todo o país até ao fim deste mês de maio. O Governo pode prolongar a medida em todo o território ou apenas nos concelhos de maior risco pandémico, como de resto já permite a legislação em vigor.

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Cabrita, deixou claro que o país ainda não saiu da pandemia e, portanto, não pode passar de um quadro de teletrabalho obrigatório para outro sem restrições.