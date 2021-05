Covid-19. França vai ter passe sanitário que permite a entrada em grandes eventos

A 9 de junho França dá mais um passo no desconfinamento.

O recolher obrigatório passa para as 23:00, os restaurantes e cafés podem servir no interior e também entra em vigor o passe sanitário que permitirá a quem está imunizado ou tem um teste negativo a entrada em festivais, concertos e outros eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas.

Os números de casos e de hospitalizações estão a descer, mas o risco continua alto e tal como a Alemanha, França vai impôr uma quarentena aos viajantes do Reino Unido para travar a entrada da variante indiana.

O grupo farmacêutico francês Sanofi, em parceria com o britânico GSK, anunciaram a fase 3 de ensaios clínicos de uma potencial vacina contra a covid-19. Se ficar provada a eficácia, a vacina estará disponível no final deste ano.

Os jornais britânicos fazem manchete com o caso que está a abalar o Governo. O antigo assessor de Boris Johnson acusa o executivo pela forma como Reino Unido, o país que regista mais mortes por covid-19 na Europa, lidou com a pandemia.