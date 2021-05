Covid-19. Os concelhos que avançam e recuam no desconfinamento

A ministra de Estado e da Presidência anunciou esta quinta-feira que os concelhos de Arganil e Golegã recuam no desconfinamento, Montalegre e Odemira não avançam e Lamego avança. O anúncio foi feito depois da reunião de Conselho de Ministros para avaliar a situação epidemiológica do país, em particular na região de Lisboa e a Vale no Tejo.

Em alerta entram quatro concelhos, incluíndo Lisboa, devido ao aumento do nível de incidência da covid-19, situação que é “motivo de preocupação”, afirma Mariana Vieira da Silva.

Lisboa perto de pisar a linha vermelha

O número de casos em Lisboa tem aumentado nas últimas semanas, sobretudo no centro da cidade. As freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios registam mais de 240 casos por 100 mil habitantes, numa altura em que a incidência no concelho é de 143 casos por 100 mil habitantes.

A expectativa é agora que as medidas anunciadas, como o reforço da testagem e da vacinação, possam reverter o cenário e travar o avanço da pandemia.

A Grande Lisboa é a zona mais densamente povoada do país. Os movimentos entre concelhos preocupam as autoridades, já que aumentam a probabilidade de o contágio ficar fora de controlo.

Novas regras de desconfinamento e evolução da pandemia em análise na próxima reunião do Infarmed

Chefe de Estado, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República e representantes de partidos voltam a reunir-se na sexta-feira com peritos sobre a evolução da situação epidemiológica em Portugal e as novas regras a adotar no verão.

O novo plano de desconfinamento vai estar em cima da mesa, na procura da estratégia a seguir. O Governo já tinha avisado que não seriam tomadas medidas quanto ao desconfinamento sem serem ouvidos os especialistas.

Esta será a primeira reunião entre políticos e peritos desde que terminou o estado de emergência, em 30 de abril, e nela deverá ser apresentado um estudo solicitado pelo Governo aos professores Raquel Duarte e Óscar Felgueiras sobre regras a aplicar para futuro para conter a covid-19, mas com o programa de vacinação já em fase avançada.