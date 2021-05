Governo anuncia esta quinta-feira que concelhos avançam e recuam no desconfinamento

O Governo anuncia esta quinta-feira que concelhos avançam e recuam no plano de desconfinamento. A situação de Lisboa será um dos assuntos em cima da mesa na reunião de Conselho de Ministros.

A capital do país tem 10 freguesias acima do limite da incidência definida pelas autoridades. Destas, três estão mesmo na linha vermelha: Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

A situação em Lisboa levou ao reforço da testagem e à aceleração da vacinação na faixa etária dos maiores de 30 anos. O anúncio da medida gerou polémica e rapidamente o Governo recuou. Afinal, a aceleração da vacinação não se restringe a Lisboa, mas será também aplicada no Norte do país e no Algarve, regiões onde há menor percentagem de vacinados.

Capital não está na lista de concelhos de risco

O aumento de casos em Lisboa é incontornável assunto em cima da mesa no Conselho de Ministros desta quinta-feira, mas a capital não está ainda sequer na lista de concelhos de risco. É o mesmo caso de Braga.

O presidente da Câmara alertou para a subida de casos e receia que os festejos da conquista da Taça de Portugal coloquem o concelho na lista de risco. Para travar as infeções a autarquia reforçou a testagem.

O certo é que o Governo anuncie esta quinta-feira os concelhos que ficam em alerta e os que avançam ou recuam no desconfinamento. Odemira, Montalegre, Arganil e Lamego ficaram para trás no plano.

Revisão da matriz de risco?

Esta avaliação é feita numa altura em que surgem especialistas a defender a revisão da matriz de risco. No entanto, a alteração não é consensual.

Durante a semana aumentaram os apelos para a mudança, uma vez que a maioria da população com mais de 60 anos levou pelo menos a primeira dose da vacina. Marcelo Rebelo de Sousa concorda com uma alteração por ter havido precisamente uma alteração da realidade.

Uma coisa é certa para o Presidente da República: o regresso ao estado de emergência está fora de questão. Na reunião do Infarmed desta sexta-feira, a especialista Raquel Duarte vai apresentar um plano de medidas restritivas para o verão.