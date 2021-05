Lote suspeito da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 volta a ser administrado na Indonésia

A Indonésia retomou a administração do lote temporariamente suspenso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, disse a agência de alimentos e medicamentos do país (BPOM) na quinta-feira.

A agência suspendeu o uso de um lote da vacina para realizar uma investigação após a morte de um jovem no início deste mês.

“De acordo com os resultados do teste, pode-se concluir que não houve relação entre a qualidade do lote da vacina contra a covid--19 com o número CTMAV547 e o evento pós-imunização relatado", segundo a agência.