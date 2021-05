Covid-19. Há uma nova proposta para aligeirar restrições por níveis

Foi apresentada, no Infarmed, uma proposta de aligeiramento das atuais restrições, como o uso de máscara em espaço fechado. O plano tem como objetivo permitir um regresso à vida normal pré-pandémica, mas ainda com bastantes regras.

O plano aplica-se apenas a concelhos com uma incidência inferior a 120 casos por 100 mil habitantes e está dividido por três níveis. Do C para o A, vão sendo reduzidas as restrições.

Por exemplo, na restauração as mesas podem acolher no máximo seis pessoas no interior e 15 no exterior. No nível B, o número de pessoas aumenta para 8 nas mesas do interior e 20 no exterior. No nível o A, são eliminados os limites mas mantêm-se as medidas gerais - estar sentado à mesa, distanciamento de dois metros e uso de máscara, exceto no momento da refeição.

Nos eventos de grande dimensão em espaço interior, no nível C a lotação máxima de 25 por cento da capacidade do espaço. No nível B passa para 50% e no nível A não tem limite, mas é preciso respeitar outras premissas, como assegurar os sistemas de ventilação e climatização.