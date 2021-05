Covid-19. Lisboa é um dos sete concelhos em alerta e o que inspira maior preocupação

Nos últimos dias, o número de novos casos em Lisboa continuou a subir. Este crescimento, que começou nos primeiros dias de maio, acentou-se na segunda quinzena do mês.

Quanto ao perfil dos novos infetados é muito idêntico ao do resto do pais: a maioria tem entre 20 e 40 anos e vive sobretudo no centro da cidade, onde estão as freguesias com maior incidência de casos.

A incidência do concelho está nos 120 casos por 100 mil habitantes, o que fez entrar Lisboa em estado de alerta. Há três freguesias onde a linha vermelha já foi ultrapassada: Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios já têm mais de 240 infetados por 100 mil habitantes. E outras sete freguesias com mais de 120 casos por 100 mil habitantes: Estrela, Alcântara, São Vicente, Penha de França, Santo António, Alvalade, Avenidas Novas e Areeiro.

São várias as explicações para o aumento das infeções. Algumas relacionados com os festejos do Sporting, mas que justificam apenas uma pequena parte do crescimento da epidemia em Lisboa, já que a grande maioria está ligada a pequenos surtos em escolas, empresas e ajuntamentos familiares e de amigos sem qualquer tipo de relação com a festa do campeonato.

De acordo com o que foi dito esta sexta-feira por alguns especiliatas na reunião do Infarmed, a situação em Lisboa é muito idêntica à que aconteceu o ano passado por esta altura em algumas freguesias da capital.

