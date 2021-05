Governo sem consenso sobre matriz de risco. Critérios colocariam Lisboa a recuar no desconfinamento 

A atual matriz de risco foi apresentada pelo Governo em março como uma espécie de bússola para decidir o desconfinamento. Mas agora, com mais gente vacinada e muito menos internamentos, o Presidente da República e o bastonário da Ordem dos Médicos defendem que a matriz deve ser aligeirada. Os peritos já disseram que são contra e o Governo, que ainda não decidiu, está dividido.

Até agora, os concelhos que, em duas avaliações seguidas, tiverem mais de 120 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade acima de 1 têm de retroceder no desconfinamento. Só que, com mais de 5 milhões de doses de vacina administradas em Portugal, a situação da pandemia é, agora, diferente.

Para o Presidente da República, a matriz de risco - que define como os concelhos evoluem no desconfinamento - tem de incluir indicadores como vacinação e internamentos hospitalares.

Manter a matriz de risco permite cumprir critérios estabelecidos internacionalmente. Além disso, os peritos têm dúvidas sobre o efeito das novas variantes, querem mais dados sobre a eficácias das vacinas e saber quanto tempo dura a imunidade. Mas quem define é o Governo.

Neste momento, o Norte é das poucas regiões onde a transmissibilidade está abaixo de 1. Já o Centro, com este R(t), pode chegar aos 120 casos por 100 mil habitante já daqui a 2 meses. Lisboa e Alentejo são as regiões com mais transmissibilidade e podem chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes daqui a entre 1 e 2 meses. Também nos Açores e na Madeira o Rt está acima de 1. Com este valor, todo o país estará com 120 casos por 100 mil habitantes daqui a entre 31 e 60 dias.

Ao que a SIC apurou, não há consenso no próprio governo sobre o que fazer com a matriz de risco.

O Executivo poderá optar por manter a matriz, mas mudar os critérios para o desconfinamento. É que, se forem aplicados tal como estão, colocam Lisboa em sério risco de regredir no desconfinamento, o que terá forte impacto económico em todo o país e pode afetar a imagem de Portugal no estrageiro como país seguro para o turismo.