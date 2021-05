Vigilância nas praias reforçada este fim de semana

Se está a pensar dar um salto à praia, este fim de semana, saiba que a vigilância vai ser reforçada. Com as temperaturas a subir, há receio de enchentes e é necessário fazer cumprir as regras de segurança.

Oficialmente, só em junho é que abre a temporada de praia, mas pelo menos no Algarve já existem algumas concessões com nadador-salvador. As poucas concessões que já estão abertas dizem que os banhistas, na generalidade, estão a ter cuidado.

Pelo segundo ano, além das regras para ir a banhos, frequentar a praia implica usar máscara nos acessos, manter um metro e meio entre toalhas e três metros entre chapéus de sol.