Autoridades reforçam fiscalização nas praias em fim de semana de calor 

O bom tempo previsto para este fim de semana atraiu milhares de banhistas às praias nacionais, no primeiro dia em que se podia aplicar sanções a quem não cumprisse as regras uso de máscara obrigatório e de distanciamento social.

As regras e as desculpas não são novas, mas a partir de agora, quem insistir em não as cumprir pode ter de pagar uma multa entre 50 a 100 euros.

O paredão da praia de Carcavelos foi um reflexo do esquecimento de alguns banhistas, mas as medidas foram sendo cumpridas pela maioria, com a ajuda de pequenos destacamentos da PSP e da Polícia Marítima.

O público conta com a sinalização da lotação em cada praia em tempo real, mas essa orientação e sinais ainda não existem em várias zonas do país, onde a época balnear só começa a meio de junho.

Quanto aos concessionários que falhem no cumprimento de regras como a limpeza dos equipamentos de praia e das esplanadas arriscam-se a pagar até mil euros de multa.