Covid-19. "Matriz de risco foi bem construída, mas há razões para a rever" 

João Miguel Ribeiro defendeu esta sexta-feira que a matriz de risco foi "bem construída", ainda assim disse que "há razões" para a rever.

Na SIC Notícias, falou sobre os dados da pandemia de covid-19 e a "menor pressão" sobre o Serviço Nacional de Saúde. Confirmou que tem havido um aumento do número de internados, mas disse que não é motivo para alarme.

Revelou ainda que a nova unidade de cuidados intensivos do Hospital Santa Maria vai começar a receber doentes a partir de 1 de junho.

Sobre as críticas do bastonário da Ordem dos Médicos à existência de uma placa alusiva a uma tabaqueira, na nova unidade do hospital, o diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria considerou-as excessivas.