Matriz de risco. Investigador lembra riscos de alterar cedo demais

O investigador da Escola Nacional de Saúde Pública, Vasco Peixoto, lembrou em entrevista, este sábado, na SIC Notícias que as sequelas nos mais novos e as novas variantes do novo coronavírus são ainda incertezas a ter em conta na decisão de alterar no imediato a matriz de risco.

“Fazer depender, por exemplo, exclusivamente das hospitalizações e dos óbitos e se tivermos a certeza de que esse era o único risco que existia, podíamos estar quase seguros em relação aos efeitos potenciais negativos” diz Vasco Peixoto.

