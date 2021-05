Portugal pode chegar aos 120 casos/100 mil habitantes num prazo de um ou dois meses

A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge calculam que Portugal poderá chegar aos 120 casos de infeções por cem mil habitantes num prazo de um a dois meses.

Caso se mantenha a tendência atual de crescimento, o Alentejo e a região de Lisboa e Vale do Tejo atingirão estes números mais depressa, num prazo de 15 a 30 dias.

O relatório das "linhas vermelhas" da pandemia, divulgado esta sexta feira, encurta para metade o tempo previsto na semana passada para atingir os 120 casos de infeções por cem mil habitantes no Alentejo e na Região de Lisboa e Vale do Tejo. São as regiões do país em que a tendência crescente é mais acentuada.

O indicador Rt, que define o grau de transmissibilidade da infeção, está ligeiramente acima do 1 a nível nacional. Na região de Lisboa e Vale do Tejo é de 1,14 e no Alentejo tem o valor mais alto: 1,16.

Com tendência decrescente, o número diário de internados nos Cuidados Intensivos corresponde a 22% do valor definido para fazer soar alarmes: as 245 camas ocupadas. A pressão nos serviços de saúde é, portanto, reduzida.

O aumento dos valores do índice de transmissibilidade e da frequência de novas variantes que suscitam preocupação devem ser acompanhados com atenção nas próximas semanas, indica o relatório da DGS e do Instituto Ricardo Jorge.

O investigador da Escola Nacional de Saúde Pública Vasco Peixoto esteve na SIC Notícias a falar sobre o risco das sequelas e das variantes da covid-19.