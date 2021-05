Covid-19. Protestos em Londres e Bruxelas exigem fim das restrições

Com a melhoria da situação epidemiológica na Europa, regressam também as pressões da sociedade civil para a abertura total das atividades económicas. Londres e Bruxelas foram palco para manifestações, algumas de negacionistas que chegam a pôr em causa a existência da pandemia. Apesar do avanço na vacinação, o governo britânico admite atrasar a última fase de desconfinamento prevista para o mês de junho.

21 de junho é a data prevista para a última etapa do desconfinamento em Inglaterra, num caminho que começou há três meses e contempla nesta fase final a reabertura de discotecas ou a realização de grandes eventos. Só que, o aumento de novos casos e a entrada de novas variantes, está a suscitar cautelas às autoridades.

Centenas de manifestantes anti máscara, contra as vacinas e o passaporte digital, desfilaram nas ruas de Londres.

Em Bruxelas, além da manifestação dos profissionais de saúde, que exigem melhores condições, a capital da Bélgica assistiu a confrontos entre manifestantes, que também desafiam as restrições impostas pela pandemia.

Em Berlim, este domingo, os alemães preferiram aproveitaram a subida das temperaturas e a descida dos casos para regressar aos bem típicos jardins da cerveja, depois de meses de apertadas restrições.

Em paris, 5 mil franceses testados e com máscara, puderam assistir a um concerto do Dj Etienne de Crecy e da banda Indochine, num evento experimental que vai permitir tirar conclusões sobre como organizar outros em segurança no futuro.

Alguns países do continente asiático, do Afeganistão à Malásia, passando por regiões da China, por exemplo, registam aumentos nos contágios, relacionados com a disseminação da variante indiana.

O Governo do Vietname está a conduzir testagem em massa depois de ter sido identificada uma variante local que junta a indiana e a britânica.