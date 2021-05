Filas no aeroporto de Faro devido a testes à covid-19 e fiscalização de passaportes

No Aeroporto de Faro, as filas estão a ser um problema para alguns turistas. Este sábado foi no controle de passaportes, para os viajantes que não pertencem ao espaço Schengen. Já este domingo, foi a espera para fazer os testes à covid-19.

Sara e a amiga decidiram esperar sentadas, tal como dezenas de outros turistas, aguardam, num dos dois postos do Aeroporto de Faro, a vez para fazer o teste à covid-19.

Na mesma fila, Sandra e o marido, aguardam também pelo teste. É o penúltimo dia de férias e vão precisar do resultado negativo para regressar a casa.

Apesar de ter sido anunciado que há protocolos com mais de 160 laboratórios no Algarve para a realização dos exames, essa informação está a passar ao lado de muitos turistas.

Se o problema, este domingo, foi nas zonas de teste covid, no sábado, as filas registaram-se na área de controle de passaportes. Com 189 voos de e para Faro e quase 8 mil passageiros externos ao espaço Schenguen, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não teve mãos a medir, apesar do reforço de sete inspetores, que vieram para o Algarve dar apoio ate 31 de maio.

No sábado, entre as 16:00 e as 17:00, só estiveram a funcionar três boxes de controle e uma quarta de forma intermitente. Algumas destas pessoas esperaram quase três horas.