PSP dispersou ajuntamentos em Lisboa no sábado à noite

A polícia vedou os acessos este sábado à noite ao miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, para evitar ajuntamentos.

No entanto, dezenas de pessoas juntaram-se mais abaixo. A PSP tentou dispersá-las. Muitos estavam sem máscara, nem distanciamento social e a consumir bebidas alcoólicas.

Depois dos estabelecimentos fecharem, as ruas continuavam muito movimentadas.

No Estoril, o cenário foi diferente no Estoril, com alguns jovens a concentrarem-se nas imediações dos cafés e restaurantes. Com a intervenção das autoridades, deixaram o local rapidamente.

O comissário João Alves explicou à SIC que a presença no local é frequente e serve para prevenir os ajuntamentos.

Mas o cenário de sábado à noite foi bastante diferentes de sexta-feira, no Estoril. Milhares de jovens juntaram-se perto do Casino do Estoril.

As regras de segurança não foram cumpridas. A maior parte não usou máscara, nem respeitou o distanciamento.

A PSP aumentou as fiscalizações em miradouros, parques e jardins, mas nem por isso os ajuntamentos parecem ter diminuído.

A PSP já garantiu que as intervenções são para continuar até ao fim das restrições impostas pela pandemia de covid-19 e as multas variam entre os 100 e os 500 euros.