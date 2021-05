Associação de Espetáculos: festejos dos adeptos britânicos podem ter sido um “mal que veio por bem”

Existe a possibilidade de se realizarem festivais de música este verão. Pelo menos, essa é a perspetiva da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Em entrevista à SIC, Álvaro Covões diz que os festejos dos adeptos britânicos, este fim de semana no Porto, podem ter sido um “mal que veio por bem”.

Se não existir um aumento significativo de infeções depois da presença descontrolada de adeptos britânicos no Porto - devido à final da Liga dos Campeões - algumas das regras relacionadas com os espetáculos ao vivo podem deixar de ser tão óbvias. Regras que, no ano passado, provocaram quebras de 90% no setor da musica ao vivo. Só a ausência de festivais levou a perdas de cerca de 1,6 mil milhões de euros.

Este ano, voltou a haver adiamentos: o NOS Alive (Lisboa), o Super Bock Super Rock (Sesimbra), o Festival Marés Vivas (Vila Nova de Gaia) ou o Festival Músicas do Mundo (Sines) foram remarcados para 2022, uma vez que as atuais restrições à circulação dificultam as digressões dos artistas internacionais. Os festivais de música com cartazes nacionais enfrentam um cenário mais otimista.

A evolução das regras nos espetáculos ao vivo deverá ser anunciada depois de serem conhecidos os resultados dos eventos-teste, realizados em Braga, Coimbra e Lisboa. A SIC sabe que as conclusões relativas a estes eventos deverão ser conhecidas ainda esta semana.