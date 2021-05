Champions. "Como é que se volta a explicar às pessoas que ainda não é tempo de baixar a guarda?" 

Gustavo Carona fala numa "sensação de incoerência" com a organização da final da Liga dos Campeões no Porto e na possibilidade de voltarmos a perder o controlo da pandemia de covid-19.

Sobre a sensação de incoerência, compara a "mensagem frágil" passada pelo Governo ou autoridades de saúde à "mensagem mais forte", que muitas vezes é conseguida à custa de imagens "muito duras vindas de hospitais".

Na SIC Notícias, afirma que será difícil descobri o "risco real" da presença de milhares de adeptos ingleses no Porto, sem máscara, nem distanciamento social. No entanto, acredita que vai ser "incompreensível" para a maior parte dos portugueses perceber o porquê de estarem certas regras em vigor: como a restrição de pessoas em restaurantes ou a proibição de público em eventos desportivos ou culturais.

"Porque é que as pessoas ainda têm de ter cuidado com as regras que salvam vidas, quando nós permitimos aquilo que aconteceu na cidade do Porto com a final da Liga dos Campeões?"