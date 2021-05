Covid-19. França arranca vacinação para maiores de 18 anos

França começou esta segunda-feira a vacinar os maiores de 18 anos. O país aposta na vacinação, enquanto os números de infeções estão a diminuir e, este ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, o festival de cinema de Cannes realiza-se em julho.

O palácio que recebe o Festival de Cannes, transformado em centro de vacinação, volta entre 6 e 17 de julho a receber as estrelas de cinema.

Com o número de casos a baixar, se o plano de desconfinamento se mantiver, não haverá restrições no número de convidados, mas será obrigatória a apresentação de um certificado que prove se a pessoa está vacinada ou negativa à covid-19.

O Governo francês quer ter 30 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose até 30 de junho e esta segunda-feira foi dado mais um passo nesse sentido, com o início da inoculação dos maiores de 18 anos.

Espanha avança no desconfinamento

Espanha recebe esta semana mais 4,6 milhões de doses que permitem acelerar a vacinação no país que também tem uma tendência decrescente de casos, o que permite aliviar restrições. A partir desta segunda-feira, restaurantes, teatros e cinemas podem fechar à 01:00, em vez de à meia noite. O comércio deixa de ter restrições de horário.

Aumentam suspeitas de fraude em vários centros de testes na Alemanha

A Alemanha começa a semana com menos de dois mil casos diários. As infeções diminuem enquanto aumentam as suspeitas de fraude em vários centros de testes que alegadamente cobram ao Estado por testes que não fizeram.

Entretanto, Governo central e os 16 estados federados discutem medidas de maior controlo, uma vez que os testes são gratuitos para a população, mas o Estado paga 18 euros por cada um.

Em Bruxelas, os especialistas estão contra o alívio que o Governo belga se prepara para implementar a partir de 9 de junho, dia em que terminam as bolhas de contacto e o distanciamento social deixa de ser obrigatório entre familiares.