Pai e duas filhas morrem de covid-19 no mesmo dia

Três pessoas da mesma família morreram na última sexta-feira vítimas da covid-19, no estado brasileiro de Amapá.

O pai, de 85 anos e as duas filhas, de 60 e 46, estavam internados no hospital em estado crítico e morreram com uma diferença de poucas horas, explica o G1.

Márcia Valéria, a filha mais nova de Almerindo Ribeiro, tinha dois filhos e era enfermeira.

A mais velha, Maria do Socorro, trabalhava na área do apoio social.

Almeirindo Ribeiro pertencia a uma das famílias mais antigas de Macapá, em Amapá. Desde que se soube da morte dele e das filhas, várias manifestações de afeto foram feitas através das redes sociais.