Final da Champions. Rio acusa Governo de não “ter aprendido” com festejos do Sporting

O líder do PSD diz que não ficou satisfeito com as explicações de António Costa sobre os festejos dos adeptos ingleses no Porto, durante a final da Liga dos Campeões. Para Rui Rio, aquilo a que se assistiu no Porto foi ainda mais grave do que os festejos do Sporting em Lisboa.

“Se já se tinha assistido a uma ameaça em Lisboa com os festejos do Sporting, podíamos ter aprendido com isso, mas no Porto foi duplamente pior”, afirma.

Primeiro-ministro reconhece que nem tudo correu bem na organização

António Costa reconhece que nem tudo correu bem final da Liga dos Campeões, no Porto, mas garante que não mentiu aos portugueses. Já o secretário de Estado do Desporto considera que as coisas até correram bem, apesar de algumas escaramuças, como diz João Paulo Rebelo.

Do lado da Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas, apesar das falhas em processos como este, considera que a maior parte das coisas correram bem.

A ministra da Saúde, Marta Temido, lembra que os excesso permitidos aos britânicos não devem ser utilizados pelos portugueses para não cumprirem as regras.