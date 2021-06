Para onde vão os 900 milhões de euros do Plano de Recuperação de Aprendizagens?

O Plano de Recuperação de Aprendizagens, apresentado esta terça-feira pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, tem três eixos: ensinar e aprender; apoiar as comunidades educativas; conhecer e avaliar.

É a partir daqui que as escolas se vão guiar para definir as áreas onde os recursos devem ser aplicados e têm autonomia para o fazer, para definir as estratégias e medidas adequadas à sua realidade e aos seus alunos. Essa autonomia é importante, lembra o primeiro-ministro, porque a pandemia afetou de maneira diferentes os alunos portugueses e o encerramento das escolas veio "exponenciar situações de desigualdade em Portugal".

São 900 milhões de euros previstos neste plano, pensado a dois anos: 140 milhões para recursos humanos; 43,5 milhões para a formação do pessoal docente e não docente; 47,3 milhões para recursos digitais; e 670,5 milhões para apetrechamento e infraestruturas.