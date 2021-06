Confinamento em Melbourne prolongado sete dias

O confinamento em vigor em Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, vai ser prolongado por sete dias, anunciaram hoje as autoridades, que estão a tentar travar um surto local de covid-19.

O encerramento de sete dias dos cinco milhões de habitantes de Melbourne devia terminar hoje à noite (hora local).

"Temos 60 casos até agora, mais de 350 sítios estão afetados e esta é uma variante do vírus mais contagiosa e de difusão mais rápida do que a que temos visto até agora", disse o primeiro-ministro interino do estado de Vitória (sudeste), James Merlino.