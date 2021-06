Covid-19. Conselho de Ministros debate plano para o verão

O Governo reúne-se esta quarta-feira em Conselho de Ministros e, segundo o jornal Público, vai debater as propostas dos especialistas para rever os critérios de risco da covid-19 aplicados aos concelhos com menos população. Neste encontro deverá ser aprovado o plano com as medidas para o verão.

Critérios de risco

O critério atual prevê que os concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, estão acima do limiar de risco e têm de travar no plano de desconfinamento.

Já os municípios com mais de 240 novos casos são obrigados a recuar.

Para os territórios menos povoados, basta um pequeno número de novos casos para levar a retrocessos no desconfinamento. Esta situação tem sido criticada pelos autarcas e levou os especialistas a propor um ajustamento nos critérios para estes concelhos.

Segundo o jornal Público, as propostas vão ser debatidas esta quarta-feira em Conselho de Ministros e deverão ser aceites pelo Governo.

Medidas para o verão

No encontro também será definido o conjunto de medidas para o verão, que devem entrar em vigor a partir de dia 14, um dia depois de terminar a atual situação de calamidade.

A partir desta data, o Governo deverá adotar um novo calendário de níveis de desconfinamento com as medidas a aplicar em cada fase.

O jornal Público diz que poderão ser feitos ajustamentos nos horários do comércio e restauração, na lotação dos espaços e nas regras para a realização de eventos.

Segundo o relatório da semana passada, Ribeira Grande é o caso mais preocupante, com mais de 600 novos casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.

Santos Populares

No encontro desta quarta-feira, deverão ser também debatidas as regras para os Santos Populares.

Os arraiais populares em Lisboa vão ser cancelados pelo segundo ano consecutivo. A autarquia da capital anunciou a proibição das festas de Santo António. Pelo contrário, a Câmara do Porto vai permitir festas controladas. O Governo remeteu o anúncio das medidas a aplicar para depois da reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira, mas a Direção Geral de Saúde (DGS) já disse que os festejos são possíveis desde que haja regras.