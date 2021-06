Depois de ter recuado no desconfinamento, Resende não tem casos ativos de covid-19

O concelho de Resende recuou durante três semanas no desconfinamento, mas tem agora zero casos de covid-19 ativos. A testagem em massa aos trabalhadores agrícolas que participam na apanha da cereja tem sido um dos fatores que contribuiu para a descida do número de casos.

Depois de três semanas de regras mais apertadas que atrasaram o desconfinamento, Resende voltou a respirar de alívio. Não tem agora qualquer caso ativo e assim pretendente continuar.

Por causa da pandemia, o habitual festival da cereja foi adaptado aos novos tempos. A feira é espaçada por fins de semana e feriados e as vendas online ajudam a escoar a produção.

O programa de testagem aos trabalhadores agrícolas no concelho de Resende já ultrapassou os 300 testes e vai manter-se nas próximas semanas.