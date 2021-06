Epidemiologista alerta que com aumento de contactos "irão haver infeções que não vão poder ser evitadas"

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que o país vai poder avançar no desconfinamento.

Em entrevista à SIC Notícias, Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que a situação atual permite "encarar com alguma segurança uma abertura, com controlo, da vida diária em direção a uma situação de normalidade".

No entanto, alerta que todos devem saber "que aumentando os contactos, aumentando o número de oportunidades em que o vírus pode ser transmitido e dado que uma fração relativamente grande da população ainda se encontra suscetível, irão haver infeções que não vão poder ser evitadas".

Quanto à obrigatoriedade do uso de máscara, Henrique Barros entende que "será natural que quem já teve uma infeção ou está completamente imunizado" não tenha necessidade de "seguir o mesmo tipo de restrições nos seus comportamentos". No entanto, o epidemiologista defende que enquanto sociedade seja mantido durante mais algum tempo uma generalização razoável das medidas de proteção.

"As pessoas que já estão vacinadas ou tiveram infeção correm um risco completamente diferente de virem a ter outra infeção (...) quando comparadas com as pessoas que não tiveram."

