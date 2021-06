Reabertura dos estádios. "Decisão só peca por tardia", diz Presidente da Liga

A partir de dia 14 de junho, é permitida a reentrada do público nos recintos desportivos de todas as modalidades com um limite de um terço da lotação.

Se as autoridades de saúde assim entenderem é possível que possa vir a ser exigido um teste negativo à covid-19. O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira um desconfinamento quase total da prática desportiva.

Assim sendo, os jogos de pré-época podem contar com público. Mesmo assim dirigentes do futebol deixam críticas à atuação do Governo.