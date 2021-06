Alojamento turístico e restauração aumentam na segunda quinzena de maio

Segundo os dados referentes aos movimentos multibanco, o alojamento turístico foi a atividade que mais cresceu na segunda quinzena de maio. Durante esse período, o consumo em Portugal superou os níveis verificados antes da pandemia.

O dia 16 de maio marcou uma nova etapa na recuperação das atividades económicas: a reabertura do espaço aéreo e a inclusão de Portugal na lista verde de países para viajar do Reino Unido trouxe os turistas de volta.

Os dados da SIBS, empresa que gere o multibanco, revelam que o alojamento turístico – que há muitos meses estava praticamente parado – entrou numa nova fase.

Na segunda quinzena de maio, esta foi a atividade que registou maior crescimento. Um aumento de 28% face à primeira quinzena de maio e de 95% em relação ao mês anterior. A restauração ficou em segundo lugar com um aumento de 4% face à primeira quinzena de maio e 37% em relação aos primeiros quinze dias de abril.

Entre 16 e 30 de maio, as compras físicas e online na rede multibanco cresceram 37% em relação ao período homólogo de 2020 e 13% face ao de 2019. A reabertura do comércio fez aumentar as compras físicas: a subida foi de 34% face ao mesmo período de 2020. Mas as compras online não perderam força. No mesmo período aumentaram 58%, comparado com a mesma altura do ano passado.

As compras com cartões estrangeiros também registaram um crescimento acelerado, subindo 38% face à primeira quinzena e praticamente duplicando o registado no mesmo período de abril.

No fim de semana, de 29 e 30 de maio, em que se realizou a final da liga dos Campeões no Porto, o consumo com cartões estrangeiros aumentou 22% face ao fim de semana anterior. Sobretudo nos alojamentos turísticos, restauração e gasolineiras do Norte, de Lisboa e Algarve.