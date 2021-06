Apesar de o movimento ser elevado, feiras e mercados têm sentido dificuldades no negócio

As feiras e mercados têm sentido dificuldades no negócio, apesar de já terem reaberto há vários meses.

No caso da feira de Cascais, que acontece todas as quartas-feiras, o movimento parece estar a voltar ao normal, mas para já as vendas continuam a ser poucas.

A autarquia de Cascais está a apoiar os vendedores, mas ainda assim há quem confesse que já ponderou abandonar o negócio.

No entanto, e apesar das dificuldades sentidas pelos vendedores, os clientes sentem-se seguros e continuam a comprar na feira. É caso para dizer que o encanto se mantém, continua a cativar clientes habituais e a atrair também novos compradores. A esperança é que os negócios também voltem ao ritmo pré-pandemia.