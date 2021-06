Comerciantes esperam que fim das restrições horárias ajudem a recuperar parte dos prejuízos

A partir de 14 de junho, as lojas deixam de ter restrições de horário e funcionam de acordo com a respetiva licença, o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, esta quarta-feira.

Os comerciantes esperam que as alterações ajudem a recuperar parte dos prejuízos sofridos com a pandemia.

Esta regras agora anunciadas aplicam-se também aos centros comerciais. Segundo a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, no primeiro mês de desconfinamento, as vendas nos centros comerciais ultrapassaram os valores de 2019. A expectativa é que o alargamento do horário de funcionamento contribua para uma recuperação ainda mais rápida.

