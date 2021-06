Covid-19. Conselho da UE levanta restrições a viajantes do Japão

O Conselho da União Europeia (UE), sob presidência portuguesa, levantou esta quinta-feira as restrições a viajantes vindos do Japão, sendo agora oito os países terceiros de onde são autorizadas viagens não essenciais, impostas no âmbito da covid-19.

Num comunicado, o Conselho da UE adianta que "na sequência de uma revisão ao abrigo da recomendação sobre o levantamento gradual das restrições temporárias às viagens não essenciais para a UE, o Conselho atualizou a lista de países para os quais as restrições de viagem deveriam ser levantadas, a fim de acrescentar o Japão".

Esta lista, que inclui a Austrália, Coreia do Sul, Israel, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura e Tailândia, bem como a China, sujeita a confirmação de reciprocidade, continuará a ser revista de duas em duas semanas e, conforme o caso, atualizada.

As restrições de viagens deverão ser também gradualmente levantadas a quem vem das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, sujeitas a confirmação de reciprocidade.

Os residentes em Andorra, Mónaco, São Marino e Vaticano são considerados, para o propósito desta recomendação, como residentes na UE.