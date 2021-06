Covid-19. Portugal fora da lista verde de voos do Reino Unido

Portugal está fora da lista verde de voos do Reino Unido, segundo avança esta quinta-feira a imprensa britânica. A decisão é justificada pelo aumento da taxa de infeções por covid-19 em Portugal.

A saída da lista verde e a passagem para a lista amarela volta a tornar obrigatória a realização de uma quarentena de 10 dias na chegada ao Reino Unido e o pagamento de dois testes PCR.

A inclusão na lista verde permitia a realização de viagens não essenciais entre Portugal e o Reino Unido, isentando os passageiros de quarentena na chegada a Inglaterra.

Lista é atualizada a cada três semanas

Há nesta altura 12 países na lista verde que permite aos britânicos fazerem viagens para o estrangeiro sem terem de cumprir quarentena no regresso. A lista é atualizada a cada três semanas.

Os hoteleiros do Algarve temem novas restrições com este possível revés, numa altura em que o setor começa finalmente a recuperar.

INCIDÊNCIA CONTINUA A SUBIR

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus em Portugal mantém-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 66,4.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado, os números de Portugal continental revelam que o índice de transmissibilidade subiu de 1,06 para 1,08 e que a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias no continente subiu de 60,4 para 63,7, embora se mantenha inferior ao valor nacional.

Estes indicadores - o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 - são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento

Portugal avança no desconfinamento: o que muda a partir de 14 e 28 de junho

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quarta-feira que o país vai poder avançar no desconfinamento, já que 93% da população com mais de 60 anos – faixa etária em que se concentraram situações de mortalidade e doença grave - já tem pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A partir de 14 de junho:

Teletrabalho deixa de ser obrigatório , passando a ser recomendado nas atividades que o permitam;

, passando a ser recomendado nas atividades que o permitam; Restauração com as regras de lotação atuais. Horário alargado até à meia-noite para admissão de clientes e encerramento à 01:00 ;

; Comércio passa a poder funcionar com horário do respetivo licenciamento;

Transportes públicos em que só existem lugares sentados podem ter lotação completa ;

; Transportes públicos em que há lugares sentados e de pé podem ter lotação de 2/3;

Espetáculos culturais até à meia-noite;

Salas de espetáculos com a lotação a 50% . Fora das salas de espetáculo obrigatoriedade de lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS;

. Fora das salas de espetáculo obrigatoriedade de lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS; Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS;

Recintos desportivos com 33% da lotação. Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.

A partir de 28 de junho e até ao final de agosto:

Escalões profissionais ou equiparados com outras regras a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão sem marcação prévia;

Transportes públicos sem restrição de lotação.

RECUO NO DESCONFINAMENTO PARA QUEM PISAR LINHAS VERMELHAS

Para além das novas fases de desconfinamento, o Governo apresentou ainda regras para os concelhos que superarem os limites de incidência definidos. António Costa explica, no entanto, que estas restrições só se aplicam se o limiar for ultrapassado em duas semanas consecutivas.

Concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes (ou 240 casos em concelhos de baixa densidade): teletrabalho passa a ser obrigatório quando as funções o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias a encerrar às 22:30; espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração; comércio a retalho até às 21:00.

Concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes (ou 480 casos em concelhos de baixa densidade): teletrabalho passa a ser obrigatório quando as funções o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias a encerrar às 22:30 ou às 15:30 ao fim-de-semana e feriados; espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração e casamentos e batizados com 25% da lotação.