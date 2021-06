O balanço do Congresso da Ordem dos Médicos marcado pela pandemia

O 23.º Congresso da Ordem dos Médicos terminou esta quinta-feira em Coimbra. Foi encerrado pelo secretário de Estado da Saúde que não se quis comprometer com uma data para terminar as restrições em relação à idade da vacina da Johnson & Johnson para os homens.

Lacerda Sales representou o Governo no encerramento de um congresso que teve grande parte do tempo dedicado à pandemia. O coordenador da task-force anunciou que a vacina da Johnson & Johnson iria deixar de ter limitações para os homens, mas sem adiantar datas. O secretário de Estado também não se quis comprometer com qualquer uma.

Neste último dia foram distinguidos vários médicos, alguns a título póstumo, com as medalhas de mérito da Ordem. O papel dos profissionais de saúde no combate à pandemia não foi esquecido e o bastonário lembrou que este tempo de crise devia ser aproveitado para resolver problemas antigos.

Em jeito de balanço, Miguel Guimarães deixou mais um apelo. Que apesar da vacinação crescente e os erros recentes de ajuntamentos, como aconteceu no futebol, estes não sirvam de desculpa para os portugueses deixarem de cumprir as recomendações da DGS, de uso de máscara, hábitos de higiene e distanciamento.