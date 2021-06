A desilusão em aldeia transmontana por mais um verão sem festas e com menos emigrantes

Os andores estão guardados vai para dois anos e assim vão permanecer.

Pelo segundo ano consecutivo a procissão de 15 de agosto não sairá às ruas na aldeia de Deilão, em Bragança, para desgosto dos habitantes e dos muitos emigrantes, que todos os anos enchem a terra de vida por altura da festa de Nossa Senhora da Assunção.

Antes ainda do Governo anunciar a suspensão das festas populares nos meses de julho e agosto, já a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes tinha proibido todos os eventos do género até ao final de setembro. A decisão foi tomada entre nove municípios do distrito de Bragança em concertação com a autoridade de saúde e a diocese.