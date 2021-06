A Diretora-Geral da Saúde diz que as regras para o regresso do público aos estádios de futebol estão a ser preparadas “com tranquilidade” e em conjunto com a secretaria de Estado do Desporto e outras organizações.

“É uma tarefa que será feita com tranquilidade, no momento próprio, não partindo do zero porque há muito trabalho feito. Há uma aprendizagem longa e já foi feita muita coisa até aqui chegarmos, incluindo a realização do jogo da Champions”, disse Graça Freitas.