Covid-19. Corrida à vacinação continua a fazer-se a diferentes velocidades no mundo

A China autorizou o uso de emergência da vacina da Sinovac em pessoas com idades entre os três e os 17 anos. A corrida à vacinação contra a covid-19 continua a fazer-se a diferentes velocidades em distintas partes do mundo.

No Chile, que já tem 43% da população com a vacinação completa, as infeções voltaram a disparar nas últimas semanas e o sistema de saúde está à beira do colapso. O vizinho Perú tem a maior taxa de mortalidade por covid-19 no mundo, e apenas 4% de população imunizada.

Na Argentina, Colômbia e Paraguai, mais de um terço dos testados dão positivo ao coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde apela a que o ciclo de transmissão seja quebrado através do acesso mais equitativo às vacinas.

Na Europa há países que já estão, ou vão em breve vacinar menores de 18 anos até pelos receios da chegada de novas variantes.